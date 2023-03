Principe Harry: gli USA potrebbero revocare il suo visto. Ecco il motivo (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Principe Harry gode al momento di un’immensa esposizione mediatica a causa dei conflitti con la Famiglia Reale e delle affermazioni che ha fatto di recente. Alcune delle sue dichiarazioni, però, rischiano di procurargli problemi che vanno ben al di là della semplice antipatia popolare. Se la sua popolarità nel Regno Unito è ai minimi storici, la situazione non è diversa negli Stati Uniti d’America. Secondo recenti sondaggi, infatti, gli americani non hanno apprezzato le mosse di Harry e Meghan Markle nei confronti della Famiglia Reale. Ma non per questo motivo i Sussex rischiano di perdere il loro status in America. AnsaA poter causare potenziali problemi al Principe Harry potrebbero essere le sue dichiarazioni circa l’assunzione di droghe. Il duca di Sussex, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilgode al momento di un’immensa esposizione mediatica a causa dei conflitti con la Famiglia Reale e delle affermazioni che ha fatto di recente. Alcune delle sue dichiarazioni, però, rischiano di procurargli problemi che vanno ben al di là della semplice antipatia popolare. Se la sua popolarità nel Regno Unito è ai minimi storici, la situazione non è diversa negli Stati Uniti d’America. Secondo recenti sondaggi, infatti, gli americani non hanno apprezzato le mosse die Meghan Markle nei confronti della Famiglia Reale. Ma non per questoi Sussex rischiano di perdere il loro status in America. AnsaA poter causare potenziali problemi alessere le sue dichiarazioni circa l’assunzione di droghe. Il duca di Sussex, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Difficile che possano riuscire a evitarsi per sempre. Chissà che questa non sia l'occasione buona per rivedersi… - fashiongenus : La paternità del principe Harry e gli altri gossip del weekend - ereike05 : Il banchiere è noto per aver venduto il suo cottage di Santa Barbara al principe britannico Harry e sua moglie Meg… - iltammo : @NariceDe Harry potter fa schifo. L’unico che ho visto m’ha fatto addormentare pesantemente al cinema. (Principe mezzosangue) - annette_koppco : #GiornataInternazionaledellaDonna Il principe Harry e Meghan Markle presentano al mondo #PrincessLiliBetDiana Unisc… -