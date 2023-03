Prima Irpef a tre aliquote e poi flat tax per tutti | ecco la riforma fiscale Meloni in 21 articoli

(Di giovedì 9 marzo 2023) Con la delega, l'Esecutivo chiede al Parlamento 24 mesi di tempo per ripensare in modo complessivo le tasse italiane

... 'Iva a zero su alcuni prodotti essenziali' Quella dell'Iva azzerata per alcuni beni di... Le aliquotesaranno solo tre' 'La riforma del Fisco a cui stiamo lavorando riteniamo di portarla in ...Leo illustra gli obiettivi della riforma fiscale Sui beni dinecessità spunta l'ipotesi dell'... L'dovrebbe ridursi a tre aliquote e l'Ires venire alleggerita se si fanno investimenti. Tali ...... si andrebbe verso la cancellazione dell' Iva sui beni dinecessità e un'imposta più bassa per altri generi come carne e pesce, una riforma dell'a tre aliquote, che saranno più leggere ...

Irpef a tre aliquote e Ires leggera per chi investe: ecco la riforma fiscale Meloni in 21 articoli Il Sole 24 ORE

Grosse novità in arrivo per il Fisco. Niente più Iva sui beni di prima necessità, imposta più bassa per carni e pesce e Irpef meno pesante per i ...Nelle slide del governo la tassa piatta è indicata come "obiettivo di legislatura". Nel piano anche il taglio alle detrazioni con la ...