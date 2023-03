(Di giovedì 9 marzo 2023) Con la delega, l'Esecutivo chiede al Parlamento 24 mesi di tempo per ripensare in modo complessivo le tasse italiane

...ai beneficiari della nuova Misura di Inclusione Attiva Secondo quanto riportato nellabozza ... Il beneficio è esente dal pagamento dell'e non può essere inferiore a 480 euro annui . L' ...Diverse modifiche riguarderanno le imposte,fra tutte l', le cui aliquote verranno rimodulate riducendo anche gli scaglioni di reddito da 4 a 3 . In parallelo vengono previsti interventi ...Lapoliziotta italiana' ) e Chiara Vanone (da sempre legata alla siderurgia genovese in ... lasciando invariate secondo la legge del 2017, aliquote Tasi e. Approvato anche un nuovo ...

Prima Irpef a tre aliquote e poi flat tax: ecco la riforma fiscale Meloni in 21 articoli Il Sole 24 ORE

Fisco, si cambia. La riforma approderà in consiglio dei ministri - come annunciato dal viceministro all'Economia Maurizio Leo, la prossima settimana. La ...