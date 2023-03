(Di giovedì 9 marzo 2023) Con la delega, l'Esecutivo chiede al Parlamento 24 mesi di tempo per ripensare in modo complessivo le tasse italiane

...sono la seconda tranche del bonus di 350 euro definito a inizio anno per tale comparto (la... considerando che sono aumentate molte addizionali locali,regionale e comunale, e conguagli. ...Subito una riduzione da quattro a tre delle . Ma anche una'flat tax' per i dipendenti. Si applicherà sui redditi aggiuntivi rispetto a quelli dell'anno ...riduttivo limitarsi a parlare di...Flat tax per tutti entro la fine della legislatura. Da subito la riforma dell'con il passaggio da 4 a 3 scaglioni e aliquote. E imposta sul valore aggiunto azzerata sui beni dinecessità come pane e latte. La bozza della legge delega sul fisco del governo Meloni è ...

Prima Irpef a tre aliquote e poi flat tax: ecco la riforma fiscale Meloni in 21 articoli Il Sole 24 ORE

Al direttore - Quasi la metà degli italiani (il 49,15 per cento) nel 2021 non ha dichiarato redditi. Circa il 13 per cento dei contribuenti – quelli con redditi dai 35 mila euro in su – ha versato da ...Ires a due velocità per le imprese che investono Stop all'Irap, cedolare secca per ogni immobile Riduzione della pressione fiscale, certezza delle norme, taglio al contenzioso e attrazione dei capital ...