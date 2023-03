Prezzo del gas giù a febbraio: le offerte per risparmiare (Di giovedì 9 marzo 2023) MILANO – . GAS, pubblicato da ARERA il Prezzo in Tutela di febbraio: 0,66 €/smc, -15% vs gennaio. È il Prezzo più basso da ottobre 2021 (0,54€/smc). Luce, il Prezzo all’ingrosso (PUN) medio di febbraio si è assestato a 0,16€/kWh, ulteriore -8% rispetto a gennaio e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Aumenti bollette luce e gas 2022: per le famiglie +142% in un anno Caro carburante: come risparmiare e confronto con auto elettriche Conto Deposito: tassi di interesse sempre più convenienti, il guadagno cresce fino al +372% Buy Now Pay Later? L’esperto dei debiti suggerisce altro Situazione economia italiana ottobre 2022 Distribuzione dei dipendenti pubblici nelle Regioni d’Italia Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 9 marzo 2023) MILANO – . GAS, pubblicato da ARERA ilin Tutela di: 0,66 €/smc, -15% vs gennaio. È ilpiù basso da ottobre 2021 (0,54€/smc). Luce, ilall’ingrosso (PUN) medio disi è assestato a 0,16€/kWh, ulteriore -8% rispetto a gennaio e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Aumenti bollette luce e gas 2022: per le famiglie +142% in un anno Caro carburante: comee confronto con auto elettriche Conto Deposito: tassi di interesse sempre più convenienti, il guadagno cresce fino al +372% Buy Now Pay Later? L’esperto dei debiti suggerisce altro Situazione economia italiana ottobre 2022 Distribuzione dei dipendenti pubblici nelle Regioni d’Italia

