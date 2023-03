Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Caserta (Di giovedì 9 marzo 2023) Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo farà oggi a Caserta e non solo? Scopriamolo! Napoli Il clima oggi a Napoli è nuvoloso (Clouds). La percentuale di nuvolosità è al 42%. Si presentano nubi sparse (scattered clouds) con un'umidità dell'81%. La temperatura media si aggira attorno ai 15.53°, la minima 13.21° e la massima 16.03°. La velocità del vento è di 6.74km/h. Oggi a Napoli ci saranno nubi sparse e un'alta percentuale di nuvolosità, con un'umidità del 81%. La temperatura media stasera sarà di circa 15.53°, mentre la minima si aggirerà attorno ai 13.21° e la massima a 16.03°. La velocità del vento è di 6.74 km/h. Considerando queste condizioni atmosferiche, oggi potrai sfruttare il clima semplicemente uscendo per una passeggiata all'aria aperta oppure trovare degli spunti ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 9 marzo 2023) Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il! Chefarà oggi ae non solo? Scopriamolo! Napoli Il clima oggi a Napoli è nuvoloso (Clouds). La percentuale di nuvolosità è al 42%. Si presentano nubi sparse (scattered clouds) con un'umidità dell'81%. La temperatura media si aggira attorno ai 15.53°, la minima 13.21° e la massima 16.03°. La velocità del vento è di 6.74km/h. Oggi a Napoli ci saranno nubi sparse e un'alta percentuale di nuvolosità, con un'umidità del 81%. La temperatura media stasera sarà di circa 15.53°, mentre la minima si aggirerà attorno ai 13.21° e la massima a 16.03°. La velocità del vento è di 6.74 km/h. Considerando queste condizioni atmosferiche, oggi potrai sfruttare il clima semplicemente uscendo per una passeggiata all'aria aperta oppure trovare degli spunti ...

