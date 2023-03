Preoccupazione in casa Facchinetti, la figlia di Dj Francesco e Wilma sta male: febbre alta e accertamenti in ospedale (Di giovedì 9 marzo 2023) Francesco Facchinetti figlia malattia, Preoccupazione nella famiglia del cantante: una dei figli ha la febbre alta da venti giorni TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023)malattia,nella famiglia del cantante: una dei figli ha lada venti giorni TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianoargenzi2 : @fattoquotidiano Vorrei dire a questi pseudo giornalisti che ci sono milioni di donne con figli che lavorano. Nessu… - Pillypatata : letteralmente la risata perché dico a mio padre “guarda che non mangio a casa” e la sua unica preoccupazione è che… - ECattivello : @localteamtv Gli stessi studenti che chiusi in casa con mascherina non hanno detto nulla? Diciamo che questa loro '… - lacittanews : Dopo un periodo di stasi, gli italiani tornano ad investire nel mattone, come rivela l’agenzia immobiliare Tecnocas… - cielidottobre : @adelannister Secondo me è solo peggio pesarsi a casa quando sei seguita, poi vedi tu, ma a me aggiungeva soltanto… -