Premio ricerca nel settore femminile alla biologa del Pascale

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Latrice delMaria Lina Tornesello, è una delle tre biologhe premiate in occasione della ricorrenza dell’8 marzo dall‘Ordine dei Biologhi di Campania e Molise per essersi contraddistinta nel campo dellascientifica in Italia e all’estero. La premiazione è avvenuta ieri sera. Insieme con la Tornesello sono state premiate Sabrina Diano, docente dell’Università statunitensi Columbia e Yale e Francesca Pentimalli, docente della Temple University di Philadelfia. La Tornesello, direttrice dell’Unità operativa complessa di Biologia molecolare e oncogenesi dell’Istituto dei tumori di Napoli, l’anno scorso, si sottolinea in una nota del, è entrata nell’elenco degli scienziati più influenti nel mondo relativamenteloro produzione scientifica ...