(Di giovedì 9 marzo 2023) C'è unarresto nell'ambito dell'indagine relativa alla morte di Francesco Vitale,to il 22 febbraio scorso in via Pescaglia, a, in zona Magliana. I Carabinieri del Nucleo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lazio_TV : La tragedia il 22 febbraio scorso in zona Magliana. - Telebari : Precipita da palazzo a Roma, carabinieri fanno luce sulla morte del 46enne barese: c'è un secondo fermato - #Bari… - Claudio28980934 : @KremmerzT @StefanoSplendo2 Con quelle alette, senza + spinta in caduta libera, per me precipita in modo scomposto.… - QuintoPotereV : ?? Precipita da un palazzo a #Roma, #Vitale non doveva morire: il sequestro lampo è finito male. Caccia alla banda - QuintoPotereV : ?? Precipita da un palazzo a #Roma, dubbi sulla morte di Vitale: sangue nell’appartamento ripulito con la varechina -

C'è un secondo arresto nell'ambito dell'indagine relativa alla morte di Francesco Vitale, precipitato il 22 febbraio scorso in via Pescaglia, a Roma, in zona Magliana. I Carabinieri del Nucleo ...C'è un secondo arresto nell'ambito dell'indagine relativa alla morte di Francesco Vitale , precipitato il 22 febbraio scorso in via Pescaglia, a Roma, in zona Magliana. I Carabinieri del Nucleo ...Ci ha graziati, o prendeva ila sinistra o quello a destra'.

Precipita da un palazzo a Roma, c'è un secondo fermato - Cronaca Agenzia ANSA

Francesco Vitale, il 45enne pierre barese morto a Roma il 22 febbraio, sarebbe stato ferito prima di precipitare dal balcone di un appartamento del quinto piano in via Pescaglia 40, quartiere… Leggi ...C'è un secondo arresto nell'ambito dell'indagine relativa alla morte di Francesco Vitale, precipitato il 22 febbraio scorso in via Pescaglia, a Roma, in zona Magliana. (ANSA) ...