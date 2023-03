Precedenti Juventus-Sampdoria: i numeri del match dell’Allianz Stadium – VIDEO (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel prossimo turno del campionato di Serie A andrà in scena il match tra Juventus e Sampdoria. Ecco i Precedenti della partita Juventus-SampdoriaLa Juve ha perso nell’ultima giornata a Roma 1-0, nonostante abbia colpito 3 paliRiuscire ad entrare tra le prime 4 è una missione quasi impossibile: il ritardo in classifica è di 12 punti dal quarto posto.La Sampdoria è reduce da uno 0-0 in casa con l’Udinese.Anche per i blucerchiati la salvezza sarebbe un’impresa visto il distacco di 9 punti dal quartultimo posto occupato dallo Spezia.Totale gare: 64 Vittorie Juventus: 40 Pareggi: 19 Vittorie Sampdoria: 5.Ultima vittoria Juventus 2021-22: 3-2 10 Dybala, 43 Bonucci rig., 44 Yoshida, 57 Locatelli, 83 Candreva (è la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel prossimo turno del campionato di Serie A andrà in scena iltra. Ecco idella partitaLa Juve ha perso nell’ultima giornata a Roma 1-0, nonostante abbia colpito 3 paliRiuscire ad entrare tra le prime 4 è una missione quasi impossibile: il ritardo in classifica è di 12 punti dal quarto posto.Laè reduce da uno 0-0 in casa con l’Udinese.Anche per i blucerchiati la salvezza sarebbe un’impresa visto il distacco di 9 punti dal quartultimo posto occupato dallo Spezia.Totale gare: 64 Vittorie: 40 Pareggi: 19 Vittorie: 5.Ultima vittoria2021-22: 3-2 10 Dybala, 43 Bonucci rig., 44 Yoshida, 57 Locatelli, 83 Candreva (è la ...

