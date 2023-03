«Potevano essere salvati»: le proteste dei manifestanti che attendono Meloni e i ministri a Cutro – Il video (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono circa un centinaio i manifestanti che si sono radunati davanti al comune di Cutro per contestare Giorgia Meloni e i ministri del suo governo. Oggi pomeriggio, proprio nella sala consiliare del piccolo comune del crotonese, si svolgerà il consiglio dei ministri. Una location d’eccezione, scelta dalla premier per omaggiare le vittime del naufragio dello scorso 26 febbraio in cui hanno perso la vita almeno una settantina di migranti. Meloni e i suoi ministri sono arrivati a Cutro intorno alle 16. Tra i punti all’ordine del giorno nel cdm di oggi c’è anche un decreto legge sui flussi regolari di migranti e il contrasto all’immigrazione irregolare. Presente anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, finito nel mirino delle opposizioni proprio ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono circa un centinaio iche si sono radunati davanti al comune diper contestare Giorgiae idel suo governo. Oggi pomeriggio, proprio nella sala consiliare del piccolo comune del crotonese, si svolgerà il consiglio dei. Una location d’eccezione, scelta dalla premier per omaggiare le vittime del naufragio dello scorso 26 febbraio in cui hanno perso la vita almeno una settantina di migranti.e i suoisono arrivati aintorno alle 16. Tra i punti all’ordine del giorno nel cdm di oggi c’è anche un decreto legge sui flussi regolari di migranti e il contrasto all’immigrazione irregolare. Presente anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, finito nel mirino delle opposizioni proprio ...

