Posso sequestrare il cellulare ad uno studente? Come possono operare docenti e dirigenti evitando il rischio di denuncia (Di giovedì 9 marzo 2023) Ogni volta che si verifica un caso di "sequestro" del telefono da parte di un docente in classe segue un mezzo putiferio con il personale scolastico sul banco degli imputati. Il quadro normativo vigente certamente non aiuta il personale scolastico, ed il rischio di essere esposti a denunce è alto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 marzo 2023) Ogni volta che si verifica un caso di "sequestro" del telefono da parte di un docente in classe segue un mezzo putiferio con il personale scolastico sul banco degli imputati. Il quadro normativo vigente certamente non aiuta il personale scolastico, ed ildi essere esposti a denunce è alto. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... camporin1 : Abito in via Groenlandia. Stamani esco per andare a Messa: tutte, dico tutte, le strade per uscire sono bloccate pe… - andrea3658 : @Brunaldo77 @fcin1908it Questo a me me la suca , è un nullatenente che deve nascondersi per non farsi sequestrare l… -