Pontina | spettacolare arresto dei Carabinieri | fermato uno dei rapitori di Francesco Vitale | le pattuglie bloccano la strada ‘contromano’ FOTO E VIDEO

(Di giovedì 9 marzo 2023) Non si trattava di normali controlli, quelli effettuati ieri daidi Roma sulla. E il massimo riserbo delle forze dell’ordine, del resto, lo faceva intuire. Quella che in realtà era in atto era una delicata operazione, che ha portato all’di un uomo – le cui generalità al momento non sono state rilasciate alla stampa – in fuga sulla SS 148 dalla Capitale. L’uomo, evidentemente pericoloso, è stato inseguito da militari in moto e da numerosedeidel Comando Provinciale di Roma. Presenti anche i militari di Pomezia e Aprilia. Nel frattempo iprobabilmente hanno predisposto un servizio in borghese sulla, perché – all’altezza della stazione di servizio di Pomezia sud, in direzione Ardea – è scattato il ...