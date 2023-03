Politano | “Vogliamo vincere lo scudetto | abbiamo una grande opportunità” | poi il messaggio ai tifosi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il Napoli si prepara alla sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma sabato allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vogliono tornare adopo il piccolo passo falso contro la Lazio dell’ultima giornata. A pochi giorni dal match con i bergamaschi ha parlato Matteo, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Matteoe Giovanni DI Lorenzo (FOTO: SSC Napoli) Di seguito le sue parole:gran voglia di riscatto, prepariamo questa gara con l’Atalanta già da lunedì. Sarà una gara difficile, matornare a. Con la Lazio ciprovato in ogni modo, non meritavamo di perdere. Le squadre di Sarri giocano molto a pallone, invece qui si sono chiusi e ...

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l'attaccante del Napoli Matteo, rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...... 12 Marfella, 95 Gollini, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 18 Simeone, 19 Bereszynski, 21, ... Io e Sarri siamo simili: ci garba andare in tuta a entrambi,comandare il gioco e fare la ...Non è scaramanzia ,vincere per la nostra città, lo sentiamo, lo percepiamo, ma non ... Anguissa, Lobotka ed Elmas (favorito su Zielinski) a centrocampo,, Osimhen e Kvaratskhelia in ...

Politano: “Atalanta avversario difficile, vogliamo tornare al successo ... SSC Napoli

NAPOLI - Spalletti rischia di perdere Lozano per la partita di sabato contro l’Atalanta. L’esterno del Napoli ha rimediato un leggero risentimento muscolare. Nulla di preoccupante, ma le sue condizion ...Matteo Politano, attaccante del Napoli ha toccato diversi argomenti nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Goal, su Kiss Kiss.