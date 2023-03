Politano: «Sarri a Napoli è venuto a fare un calcio che non è il suo» (Di giovedì 9 marzo 2023) A Radio Kiss Kiss è intervenuto Matteo Politano, attaccante del Napoli che sabato, contro l’Atalanta, potrebbe giocare titolare al Maradona. «Già da lunedì prepariamo la gara con l’Atalanta che è difficile ma vogliamo assolutamente tornare a vincere. Abbiamo provato in tutti i modi a riprendere la partita. Non meritavamo la sconfitta. La Lazio è venuta a fare un gioco che non è suo. Sarri gioca tanto a pallone, sabato invece si è chiusa ed è stata brava a sfruttare l’occasione avuta. Fa parte del calcio, ma serve sempre il morale alle stelle, abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare così». Politano e tutti i suoi compagni non si aspettavano una stagione così: «Non me l’aspettavo, ma sin dal primo giorno nonostante avessimo perso giocatori importanti c’è stato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) A Radio Kiss Kiss è interMatteo, attaccante delche sabato, contro l’Atalanta, potrebbe giocare titolare al Maradona. «Già da lunedì prepariamo la gara con l’Atalanta che è difficile ma vogliamo assolutamente tornare a vincere. Abbiamo provato in tutti i modi a riprendere la partita. Non meritavamo la sconfitta. La Lazio è venuta aun gioco che non è suo.gioca tanto a pallone, sabato invece si è chiusa ed è stata brava a sfruttare l’occasione avuta. Fa parte del, ma serve sempre il morale alle stelle, abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare così».e tutti i suoi compagni non si aspettavano una stagione così: «Non me l’aspettavo, ma sin dal primo giorno nonostante avessimo perso giocatori importanti c’è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Politano: «Sarri a Napoli è venuto a fare un calcio che non è il suo» A Radio Kiss Kiss: «Neanche noi ci aspettava… - antonio_gaito : #Politano: 'Non meritavamo certo la sconfitta. La Lazio è venuta a fare un gioco che non è suo. Sarri gioca tanto a… - tuttonapoli : Politano a KK: 'Vogliamo riscattare la Lazio! Sarri è venuto a fare un 'non gioco'. - francomalcangi : @agostino_c4 Tutti criticavano Sarri perché faceva giocare sempre gli stessi giocatori, ma con Spalletti alla fine… - pierlugrasso74 : @Gennaro_115 @pisto_gol Gennà ti ricordi dei 'rinforzi' chiesti da Sarri e puntualmente bloccati. Tipo Verdi e Poli… -