Politano: “Atalanta complicata, giochiamo da Napoli! Su Eintracht e Scudetto… (Di giovedì 9 marzo 2023) Matteo Politano dichiara che la partita contro l’Atalanta sarà complicata e giocheranno da Napoli: poi prosegue su Eintracht e Scudetto Matteo Politano è il protagonista della consueta intervista del giovedì a Radio Goal. Nel corso del programma in onda sulla emittente ufficiale Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore romano del Napoli risponde alle domande di Valter De Maggio: “Ci siamo allenati bene anche perché vogliamo continuare a vincere. La Lazio ha fatto un gioco non suo, è abituata a giocare a viso aperto, ma contro di noi si è chiusa ed è stata poi brava a ripartire. Noi abbiamo fatto di tutto per portare a casa un risultato positivo, ma purtroppo non ci è andata bene”. Tanto è cambiato rispetto alla scorsa estate. L’ex Sassuolo ha sempre creduto alle potenzialità della rosa azzurra: “Sono ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 marzo 2023) Matteodichiara che la partita contro l’saràe giocheranno da Napoli: poi prosegue sue Scudetto Matteoè il protagonista della consueta intervista del giovedì a Radio Goal. Nel corso del programma in onda sulla emittente ufficiale Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore romano del Napoli risponde alle domande di Valter De Maggio: “Ci siamo allenati bene anche perché vogliamo continuare a vincere. La Lazio ha fatto un gioco non suo, è abituata a giocare a viso aperto, ma contro di noi si è chiusa ed è stata poi brava a ripartire. Noi abbiamo fatto di tutto per portare a casa un risultato positivo, ma purtroppo non ci è andata bene”. Tanto è cambiato rispetto alla scorsa estate. L’ex Sassuolo ha sempre creduto alle potenzialità della rosa azzurra: “Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Politano: 'Atalanta complicata, giochiamo da Napoli! Su Eintracht e Scudetto... #Atalanta #CalcioNapoli… - cn1926it : #Politano: “Contro l’#Atalanta dobbiamo giocare da #Napoli. Vogliamo festeggiare il 4 giugno” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Politano: 'Abbiamo voglia di riscatto, match difficile con l'Atalanta ma non dobbiamo mollare perchè la sta… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Politano: 'Abbiamo voglia di riscatto, match difficile con l'Atalanta ma non dobbiamo mollare perchè la sta… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Politano: 'Abbiamo voglia di riscatto, match difficile con l'Atalanta ma non dobbiamo mollare perchè la sta… -