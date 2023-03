Polignano a Mare, spuntano il bambino e l'uomo creduti scomparsi: sono turisti polacchi tornati a casa. "Vestiti lasciati lì per i bisognosi" (Di giovedì 9 marzo 2023) L'allarme dopo la segnalazione di un runner che li aveva avvistati su una scogliera per poi trovare fra le rocce un giubbotto da bambino e due paia di scare abbandonate: ricerche per due giorni con motovedette e mezzi aerei Leggi su repubblica (Di giovedì 9 marzo 2023) L'allarme dopo la segnalazione di un runner che li aveva avvistati su una scogliera per poi trovare fra le rocce un giubbotto dae due paia di scare abbandonate: ricerche per due giorni con motovedette e mezzi aerei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiolasernews : Polignano a Mare (BA): Rientrato l’allarme sulla presunta scomparsa di un adulto ed un bambino da Polignano a Mare. - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Erano due turisti polacchi l’uomo e il bambino cercati in mare a #Polignano come scomparsi. I Carabinieri di #Monopol… - PugliaReporter : Risolto il giallo di Polignano a Mare: - chilhavistorai3 : Erano due turisti polacchi l’uomo e il bambino cercati in mare a #Polignano come scomparsi. I Carabinieri di… - giacDomenico : Polignano a Mare, spuntano il bambino e l'uomo creduti scomparsi: sono due turisti polacchi tornati a casa. 'Vestit… -