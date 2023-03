Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : L’esclusione di #Pogba è legata a motivi disciplinari: nello specifico a un ritardo ieri in ritiro ??@GoalItalia - GiovaAlbanese : L'esclusione di #Pogba dalla lista dei convocati è dovuta a motivi disciplinari: è arrivato in ritardo ieri sera in… - capuanogio : #Pogba escluso dall'elenco dei convocati per #JuventusFriburgo per motivi disciplinari: si è presentato in ritardo… - sportli26181512 : Pogba, il ritardo costa caro: Allegri lo esclude dai convocati per Juve-Friburgo: Pogba, il ritardo costa caro: All… - alvarosburato : Sono il più grande fan di Pogba ma da quando seguo la Juve il ritardo agli allenamenti non è mai stato lasciato pas… -

Paul non farà parte dei convocati per la gara di questa sera contro il Friburgo. Come confermato ... Il centrocampista francese ieri sera è arrivato in ritardo alla cena durante il ritiro pre-partita. Paul Pogba fuori dalla lista dei convocati per la gara col Friburgo: scelta di Allegri e della società, che si è presentato in ritardo ieri sera in ritiro.

Pogba fuori dai convocati di Juventus-Friburgo per motivi disciplinari ... Fanpage.it

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Paul Pogba non farà parte dei convocati per la gara di questa sera contro il Friburgo. Come confermato all'ANSA, non è stato escluso per problemi fisici, ma per motivi discip ...Pugno duro da parte di Massimiliano Allegri, il tecnico bianconero ha deciso di non convocare Paul Pogba per la partita di oggi. Il motivo Un ritardo del centrocampista francese nel ritiro di ieri.