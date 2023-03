Pnrr, Decaro (Anci): per i Comuni occasione da 40 miliardi (Di giovedì 9 marzo 2023) "Con Confindustria c'è un rapporto antico, c'è un protocollo d'intesa che abbiamo fatto qualche tempo fa proprio sul tema del Pnrr. Per noi è una straordinaria occasione, imperdibile, sono 40 miliardi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) "Con Confindustria c'è un rapporto antico, c'è un protocollo d'intesa che abbiamo fatto qualche tempo fa proprio sul tema del. Per noi è una straordinaria, imperdibile, sono 40...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piergiorgio1968 : @RaffaeleFitto @comuni_anci @Antonio_Decaro Il giusto prosieguo del confronto, sempre prezioso, già avvenuto in Com… - casini_roberta : RT @AnciToscana: #appalti #Comuni in difficoltà per il #caromateriali, Decaro a Salvini: sbloccare le risorse ad hoc già destinate e mai er… - simonegheri : RT @AnciToscana: #appalti #Comuni in difficoltà per il #caromateriali, Decaro a Salvini: sbloccare le risorse ad hoc già destinate e mai er… - AnciToscana : #appalti #Comuni in difficoltà per il #caromateriali, Decaro a Salvini: sbloccare le risorse ad hoc già destinate e… - FGGioffredi : Su carta e online l'ampia intervista ad @Antonio_Decaro, presidente @comuni_anci e sindaco di #Bari: l'… -