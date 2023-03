Playground-Il patto del silenzio, norealismo alla Montessori (Di giovedì 9 marzo 2023) Dovrete avere un po’ di pazienza. La camera è a mano, asfissiante, claustrofobica. Quasi sempre sul volto e le azioni di Nora (Maya Vanderbeque, dai tempi di Enzo Stajola, Ladri di biciclette, non si vedeva un bambino così perfettamente diretto), sei o sette anni. L’incipit la vede abbracciata a sua fratello, Abel (Günter Duret, semplicemente perfetto nella sua reticenza costruita di sguardi), undici anni. È il primo giorno di scuola. Nora non vuole staccarsi da Abel. I due corpi fusi riempiono l’inquadratura, quasi a deflagrarla. Ella ha affondato la sua testolina, dai capelli folti alla maschietta, sul tronco di suo fratello. Intorno, di tanto in tanto, la camera inquadra pezzettini di un ampio cortile. Centinaia di bambini. Vociare continuo over. Tutto ciò che è inquadrato al di là dei primi piani, primissimi, e mezze figure, dei due fratellini, ossia lo sfondo, è ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 marzo 2023) Dovrete avere un po’ di pazienza. La camera è a mano, asfissiante, claustrofobica. Quasi sempre sul volto e le azioni di Nora (Maya Vanderbeque, dai tempi di Enzo Stajola, Ladri di biciclette, non si vedeva un bambino così perfettamente diretto), sei o sette anni. L’incipit la vede abbracciata a sua fratello, Abel (Günter Duret, semplicemente perfetto nella sua reticenza costruita di sguardi), undici anni. È il primo giorno di scuola. Nora non vuole staccarsi da Abel. I due corpi fusi riempiono l’inquadratura, quasi a deflagrarla. Ella ha affondato la sua testolina, dai capelli foltimaschietta, sul tronco di suo fratello. Intorno, di tanto in tanto, la camera inquadra pezzettini di un ampio cortile. Centinaia di bambini. Vociare continuo over. Tutto ciò che è inquadrato al di là dei primi piani, primissimi, e mezze figure, dei due fratellini, ossia lo sfondo, è ...

