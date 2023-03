PIX Padel Italy X-perience: tutto pronto per il grande evento a Roma (Di giovedì 9 marzo 2023) La passione per il Padel che ha travolto più di un milione di italiani negli ultimi anni sta per invadere i campi allestiti presso la PIX Padel Italy X-perience nei padiglioni della Fiera di Roma. Un ciclone di eventi, testimonial, giocatori su 20000 mq, 10 campi che, a partire da venerdì 10 e fino a domenica 12, terrà i Romani, e non solo, incollati all'informazione e alle dirette streaming agli atleti dei circuiti patrocinati dalla FITP, passando per gli atleti “bionici” dell'Inclusive Padel Tour, tutti, proprio tutti, troveranno il proprio spazio a PIX. E tra un circuito, un convegno a tema e un'esibizione di personaggi famosi, tutta la famiglia troverà il modo di praticare il Padel : clinic, test day racchette e istruttori FITP a disposizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) La passione per ilche ha travolto più di un milione di italiani negli ultimi anni sta per invadere i campi allestiti presso la PIXX-nei padiglioni della Fiera di. Un ciclone di eventi, testimonial, giocatori su 20000 mq, 10 campi che, a partire da venerdì 10 e fino a domenica 12, terrà ini, e non solo, incollati all'informazione e alle dirette streaming agli atleti dei circuiti patrocinati dalla FITP, passando per gli atleti “bionici” dell'InclusiveTour, tutti, proprio tutti, troveranno il proprio spazio a PIX. E tra un circuito, un convegno a tema e un'esibizione di personaggi famosi, tutta la famiglia troverà il modo di praticare il: clinic, test day racchette e istruttori FITP a disposizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OltreleColonne : Padel, al via a Roma ‘Pix’: campioni, amatori e derby tra ex calciatori - Roma : ?? Padel Italy X-Perience Roma 2023: dal 10 al 12 marzo alla Fiera Roma la prima kermesse dedicata al #padel, un’esp… - federtennis : Padel Italy X-Perience: 3?? giorni imperdibili interamente dedicati al mondo del #padel! ?? 10-12 marzo ?? Roma Sc… - direpuntoit : Anche Marco Baldini sarà presente a ‘Pix-Padel Italy X-Perience’. Abbiamo fatto una chiacchierata con lui. #Pix… - Roma : ??#RadioRomaNotizie: ?????Agevolazione refezione scolastici ??Pix Padel Italy X-Perience ??Avviso pubblico per Tiberis… -