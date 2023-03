**Più Europa: Bonino, 'Calenda? Mai più sentito, non sopporto e non dimentico voltafaccia'** (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Carlo Calenda? “Non l'ho più sentito. Io ho memoria, ognuno fa quello che vuole, ci sono modi e modi ma io i voltafaccia repentini non li sopporto e quindi ognuno per la sua strada. Non dimentico”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Emma Bonino, oggi intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ha mai pensato di entrare nel Terzo Polo? “Neanche loro sanno cos'è il Terzo Polo. Io ho l'impressione che si debba andare ad alleanza elettorale e che poi al partito unico ci si penserà”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Carlo? “Non l'ho più. Io ho memoria, ognuno fa quello che vuole, ci sono modi e modi ma io irepentini non lie quindi ognuno per la sua strada. Non”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Emma, oggi intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ha mai pensato di entrare nel Terzo Polo? “Neanche loro sanno cos'è il Terzo Polo. Io ho l'impressione che si debba andare ad alleanza elettorale e che poi al partito unico ci si penserà”.

