Pistocchi: "Il Napoli deve giocare senza paura come ha sempre fatto, sulla Champions..." (Di giovedì 9 marzo 2023) Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, di seguito le sue dichiarazioni: "Mancini pensa di convocare l’argentino Retegui? E’ molto triste, stiamo tornati agli anni ’50 quando facevamo la Nazionale con gli oriundi e venivamo sempre eliminati. E’ un brutto segnale ma cosa dovremmo aspettarci dal calcio italiano? Dove c’è un presidente Figc che non ha mai detto una parola sulle questioni aperte, dove l’ad e il presidente di Lega litigano? Resta un mistero come abbia fatto il Napoli a uscire così bene, con personalità e identità, in un calcio così malato. Il Napoli rischia con l’Atalanta? In realtà contro i nerazzurri non si sa mai che partita vai a giocare, come diceva Guardiola “contro di loro è ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Maurizio, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, di seguito le sue dichiarazioni: "Mancini pensa di convocare l’argentino Retegui? E’ molto triste, stiamo tornati agli anni ’50 quando facevamo la Nazionale con gli oriundi e venivamoeliminati. E’ un brutto segnale ma cosa dovremmo aspettarci dal calcio italiano? Dove c’è un presidente Figc che non ha mai detto una parola sulle questioni aperte, dove l’ad e il presidente di Lega litigano? Resta un misteroabbiaila uscire così bene, con personalità e identità, in un calcio così malato. Ilrischia con l’Atalanta? In realtà contro i nerazzurri non si sa mai che partita vai adiceva Guardiola “contro di loro è ...

