Il Campo di Marte si trova nella Conca d'oro, a pochi metri dalle, tra via Grataroli e via Damiano Chiesa. Uno spazio di verde pubblico utilizzato fino a qualche mese dall'...... che al momento parcheggiano in via Grataroli, nei pressi delle. L'intervento, i cui lavori sono partiti in questi giorni, è stato voluto da Comune di Bergamo e Atb. La scelta è ...Parliamo di via Cornasello, che collega viale Vittorio Emanuele a via Monte Ortigara, e vicolo Fontanabrolo, il percorso che dallesi snoda fino a via degli Orti e via Tre Armi, ...

Piscine Italcementi, tramonta il restyling. E intanto i costi vanno alle stelle

Il punto. Il privato che si era fatto avanti non ha presentato le garanzie previste dal codice degli appalti. Per luce e riscaldamento aumenti del 58%. Tramonta l’ipotesi di restyling delle Piscine It ...Quasi 500 firme per scongiurare la realizzazione, da parte del Comune, di una nuova palestra nel Campo di Marte, in quello che era il polo sportivo a servizio della vecchia accademia della Finanza, ne ...