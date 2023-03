Pippo Franco e altri 26 a rischio processo: chiuse le indagini sui falsi certificati di vaccino Covid (Di giovedì 9 marzo 2023) falsi certificati di vaccinazione Covid, per ottenere il green pass. L’inchiesta da parte della Procura di Roma è chiusa e tra gli indagati, ben 27, figura anche il noto attore simbolo del Bagaglino, Pippo Franco. L’accusa per tutti è di aver prodotto certificati attestanti di aver effettuato la vaccinazione Covid, senza averla mai realmente fatta. Si sottopone a terza dose senza evidenziare il sequestro del Green Pass In questo giro di falsi certificati, per cui si ipotizza il reato di falso in atto pubblico era finito anche un medico di base, arrestato a marzo scorso e finito ai domiciliari. In questa vicenda giudiziaria che vede coinvolte ben 27 persone, spicca il nome di Pippo Franco, non solo per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023)di vaccinazione, per ottenere il green pass. L’inchiesta da parte della Procura di Roma è chiusa e tra gli indagati, ben 27, figura anche il noto attore simbolo del Bagaglino,. L’accusa per tutti è di aver prodottoattestanti di aver effettuato la vaccinazione, senza averla mai realmente fatta. Si sottopone a terza dose senza evidenziare il sequestro del Green Pass In questo giro di, per cui si ipotizza il reato di falso in atto pubblico era finito anche un medico di base, arrestato a marzo scorso e finito ai domiciliari. In questa vicenda giudiziaria che vede coinvolte ben 27 persone, spicca il nome di, non solo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Per un meme satirico con Pippo Franco e la #Schlein gridate al #bodyshaming. Quando un prof. universitario dava de… - CorriereCitta : Pippo Franco e altri 26 a rischio processo: chiuse le indagini sui falsi certificati di vaccino Covid - artedipulire : Covid e green pass, Pippo Franco rischia il processo per il falso certificato di vaccinazione L'attore, accusato d… - rep_roma : Pippo Franco rischia il processo per il falso vaccino Covid. Tra i 27 indagati anche il medico che lo aiutò [aggior… - serenel14278447 : ??CHIUSE INDAGINI Covid e green pass, Pippo Franco rischia di finire a processo per il falso certificato di vaccinazione di Giulio De Santis -