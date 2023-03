Pioli torna sulla corsa con l’Inter | «Milan | obiettivo finire nelle prime quattro»

(Di giovedì 9 marzo 2023)stasera ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, con lo 0-0 sul campo del Tottenham di Conte (vedi articolo). Ad AmazonVideo, l’allenatore delsi sposta subitoSerie A e la lotta cone le altre per i primiposti. PASSAGGIO DEL TURNO – Stefanocelebra l’accesso delai quarti di Champions League: «L’importante era superare gli ottavi, adesso aspettiamo il sorteggio. Chiaro che troveremo una grande squadra, ma lo era anche il Tottenham: ce la giocheremo. Adesso ci ributtiamo in campionato che siamo un po’ in ritardo, l’è fare più punti possibili e. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Dopo 11 anni il #Milan torna nelle prime 8 d'Europa subendo due veri tiri in porta in 200 minuti contro un Tottenha… - xelagrillo : RT @ZZiliani: Sembra ormai chiaro che il #Milan torna a fare della difesa il suo punto di forza. Un anno fa esplose #Kalulu, oggi #Thiaw, t… - camila_healing : RT @ZZiliani: Sembra ormai chiaro che il #Milan torna a fare della difesa il suo punto di forza. Un anno fa esplose #Kalulu, oggi #Thiaw, t… - ZZiliani : Sembra ormai chiaro che il #Milan torna a fare della difesa il suo punto di forza. Un anno fa esplose #Kalulu, oggi… - CalcioPillole : Il #Milan torna ai quarti di Champions League e Stefano #Pioli si congratula con la squadra. Ecco le sue dichiarazi… -

Dopo 11 anni il Milanai quarti di finale di Champions League, fermando un Tottenham senza spunti di rilevo all'... Fa grande festa quindi la formazione di, che si lascia subito alle spalle l'...Per cui, Stefanopreferisce non rischiare e schierare dal primo minuto la miglior formazione possibile, insistendo sulla difesa a 3. In particolare, per i rossoneriBrahim Diaz nella ...nell'allenamento di rifinitura ha ritrovato Giroud e Origi (entrambi assenti lunedì per un ... in difesa Davies ha vinto il ballottaggio con Sanchez, mentre in mediana Emerson Royal...

Milan, torna in Serie A e sostituisce Pioli: ribaltone in panchina Tennis Press

Il Milan accede ai quarti di finale di Champions League, a 11 anni di di distanza dall’ultima volta. Solo 0-0 tra Tottenham e rossoneri, nel ritorno degli ottavi a Londra: Pioli centra la qualificazio ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...