Pioli | «Inter e Napoli ai quarti? Me lo auguro | ma non voglio incontrarle»

Il Milan ha ottenuto stasera l'accesso ai quarti di finale di Champions League, pareggiando 0-0 col Tottenham. Pioli, in conferenza stampa, fa il 'tifo' per Inter e Napoli ma si augura di non beccarle al sorteggio. TRE SU TRE – Stefano Pioli spera che il Milan non sia l'unica di Serie A ai quarti di Champions League: «Anche Inter e Napoli ai quarti? Sì, credo che sia corretto e meritato perché il campionato italiano sta crescendo. Mi auguro che le squadre italiane vadano avanti e di non incontrarle, di incontrare squadre straniere. Però il Milan è tanti anni che non faceva la Champions League, l'anno scorso abbiamo faticato. Adesso abbiamo aumentato il nostro livello, il nostro spessore»

