Pioggia di missili su tutta l'Ucraina. Kiev: 'rischio catastrofe nucleare' (Di giovedì 9 marzo 2023) 81 missili, almeno 8 morti. Sono i primi dati concreti sulla Pioggia di bombe che hanno investito stanotte l'Ucraina, uno dei più violenti attacchi da settimane. 34 missili e quattro droni sono stati ...

