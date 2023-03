Pink e i retroscena sul bacio di Britney e Madonna | “Ha chiamato me e altre”

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’esibizione diSpears,e Christina Aguilera agli MTV VMA 2003 è tra le più iconiche della storia della musica pop, ma non tutti sanno che su quel palco avrebbero dovuto esserci anchecantanti, sicuramente JLo e. Jennifer Lopez lo scorso gennaio ha rivelato: “Se è vero che avrei dovuto esserci io sul palco dei VMA 03? Sì certo è la verità. Ci sono state delle cose che poi non l’hanno permesso. Avevamo già preso degli accordi in realtà. In quel periodo stavo girando un film in Canada e ci eravamo incontrate io,. Ci eravamo viste a casa della Ciccone per pianificare tutto. Poi però ho capito che in quei giorni non avrei potuto uscire dal set in Canada. Quindi, non potevo proprio farlo. E poi a quel punto dopo il mio no hanno pensato a trovare ...