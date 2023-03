(Di giovedì 9 marzo 2023) Unadi origini pachistane è stataquesta mattina adal, in provincia di Torino. L’omicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione in cui i due vivevano, in via Sommelier nel centro storico del paese. Laè stata soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno trasportata con urgenza all’ospedale cittadino, tuttavia ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andfranchini : Omicidio a Pinerolo, donna uccisa a martellate dal figlio di 23 anni - Cronaca - - matteismax : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 45 anni è stata uccisa a colpi di martello dal figlio ventitreenne. L'omicidio è avvenuto in un appartamento… - lacittanews : Orrore a Pinerolo, donna è stata uccisa a martellate dal figlio 23enne, una 45enne è stata trovata con il cranio sf… - Agenzia_Ansa : Una donna di 45 anni è stata uccisa a colpi di martello dal figlio ventitreenne. L'omicidio è avvenuto in un appart… - francesco_terry : Donna uccisa a colpi di martello dal figlio #festadelladonna -

Una donna di 45 anni è stata uccisa a martellate dal figlio di 23 anni, non si conoscono le motivazioni Tragedia familiare a Pinerolo (Torino) dove una donna di 45 anni è stata uccisa a colpi di martello dal figlio ventitreenne. Inutili i soccorsi sopraggiunti dopo l'aggressione: la donna non è sopravvissuta alle gravi ferite. L'omicidio è avvenuto in un appartamento in via Sommeiller 32, nel centro di Pinerolo (Torino). Le indagini sono affidate ai carabinieri della zona. L'episodio è avvenuto in un alloggio in pieno centro a Pinerolo, dove risiede una famiglia di pachistani.

Un pachistano di 23 anni ha ucciso la madre di 45 anni a martellate stamattina, dopo una lite. Il fatto è successo in via Sommeiller 32 a Pinerolo.