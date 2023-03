Pinerolo, 23enne uccide la madre a colpi di martello (Di giovedì 9 marzo 2023) Rubina Kousar è il nome della donna di 45 anni uccisa con un martello questa mattina dal figlio 23enne, Imram Ahmad, a Pinerolo in un’abitazione di via Sommeiller. Entrambi sono di origini pachistane. A dare l’allarme è stato il marito della vittima. L’uomo si è recato al comando della polizia municipale e ha detto al piantone: “Sangue, mio figlio è a terra”. Quando la pattuglia dei vigili è arrivata nell’abitazione ha trovato la donna ferita in cucina. Il figlio aveva ancora il martello in mano e non ha proferito parola. Nonostante i soccorsi per la donna non c’è stato niente da fare ed è deceduta poco dopo. A quanto si apprende domenica era stata segnalata alle forze dell’ordine una lite in famiglia nello stesso appartamento, durante il quale era rimasto ferito a un dente il padre, colpito dal ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 9 marzo 2023) Rubina Kousar è il nome della donna di 45 anni uccisa con unquesta mattina dal figlio, Imram Ahmad, ain un’abitazione di via Sommeiller. Entrambi sono di origini pachistane. A dare l’allarme è stato il marito della vittima. L’uomo si è recato al comando della polizia municipale e ha detto al piantone: “Sangue, mio figlio è a terra”. Quando la pattuglia dei vigili è arrivata nell’abitazione ha trovato la donna ferita in cucina. Il figlio aveva ancora ilin mano e non ha proferito parola. Nonostante i soccorsi per la donna non c’è stato niente da fare ed è deceduta poco dopo. A quanto si apprende domenica era stata segnalata alle forze dell’ordine una lite in famiglia nello stesso appartamento, durante il quale era rimasto ferito a un dente il padre,to dal ...

