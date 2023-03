Piazza Cittadella, l’assessore Brembilla: “In tre giorni rimossa la vecchia pavimentazione e posato il sottofondo” (Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo. Viaggiano spediti i lavori del secondo lotto di Piazza della Cittadella. Conclusa infatti la prima fase, ora è la volta della seconda che dovrebbe concludersi per la fine del mese di aprile. Il cantiere prevede prevede la sistemazione dei marciapiedi, la posa delle fasce di pietra e il rifacimento del ciottolato. I lavori non hanno generato nessun impatto negativo sui visitatori né sui turisti che, di fatto, sono liberi di circolare lungo la Cittadella per raggiungere comodamente la corsarola. E, al termine dell’intervento, l’area sarà completamente ad uso pedonale, libera dalle macchine. Contemporaneamente è in atto anche la riqualificazione delle facciate della Porta della Cittadella e di quella della Torre della Campanella, un cantiere da circa 500mila euro per far fronte al degrado legato ai danni ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo. Viaggiano spediti i lavori del secondo lotto didella. Conclusa infatti la prima fase, ora è la volta della seconda che dovrebbe concludersi per la fine del mese di aprile. Il cantiere prevede prevede la sistemazione dei marciapiedi, la posa delle fasce di pietra e il rifacimento del ciottolato. I lavori non hanno generato nessun impatto negativo sui visitatori né sui turisti che, di fatto, sono liberi di circolare lungo laper raggiungere comodamente la corsarola. E, al termine dell’intervento, l’area sarà completamente ad uso pedonale, libera dalle macchine. Contemporaneamente è in atto anche la riqualificazione delle facciate della Porta dellae di quella della Torre della Campanella, un cantiere da circa 500mila euro per far fronte al degrado legato ai danni ...

