“Piantedosi uomo di m…” | striscione dei tifosi del Bayern contro il ministro Napoli-Eintracht diventa un caso

(Di giovedì 9 marzo 2023) Già travolto dalle polemiche per la gestione dei soccorsi nell’ambito del naufragio dei migranti a Cutro, ora ildell’Interno Matteosi ritrova coinvolto anche in unche sta facendo discutere il calcio europeo. Il motivo è la decisione del Viminale di vietare la trasferta aper idell’Francoforte, in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 15 marzo. La scelta ha scatenato la dura reazione del club tedesco: il membro del consiglio di amministrazione Philipp Reschke ha parlato di “evento unico nel calcio europeo per club”. Ma sul tema hanno deciso di intervenire anche idelMonaco, gemellati con gli ultras ...

