Piantedosi insultato dai tifosi del Bayern: striscione contro il ministro. Perché Napoli-Eintracht diventa un caso (Di giovedì 9 marzo 2023) Già travolto dalle polemiche per la gestione dei soccorsi nell’ambito del naufragio dei migranti a Cutro, ora il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si ritrova coinvolto anche in un caso che sta facendo discutere il calcio europeo. Il motivo è la decisione del Viminale di vietare la trasferta a Napoli per i tifosi dell’Eintracht Francoforte, in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 15 marzo. La scelta ha scatenato la dura reazione del club tedesco: il membro del consiglio di amministrazione Philipp Reschke ha parlato di “evento unico nel calcio europeo per club”. Ma sul tema hanno deciso di intervenire anche i tifosi del Bayern Monaco, gemellati con gli ultras ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Già travolto dalle polemiche per la gestione dei soccorsi nell’ambito del naufragio dei migranti a Cutro, ora ildell’Interno Matteosi ritrova coinvolto anche in unche sta facendo discutere il calcio europeo. Il motivo è la decisione del Viminale di vietare la trasferta aper idell’Francoforte, in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 15 marzo. La scelta ha scatenato la dura reazione del club tedesco: il membro del consiglio di amministrazione Philipp Reschke ha parlato di “evento unico nel calcio europeo per club”. Ma sul tema hanno deciso di intervenire anche idelMonaco, gemellati con gli ultras ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : 'CHAMPIONS Napoli-Eintracht, trasferta vietata ai tedeschi: «Rischio guerriglia» E in Germania insultato Piantedosi… - vale2bertoni : RT @domecaruso71: Oggi la sinistra ha insultato non solo Piantedosi ma anche il buonsenso. Nessuna condanna per scafisti e organizzazioni c… - Monalis97817729 : RT @domecaruso71: Oggi la sinistra ha insultato non solo Piantedosi ma anche il buonsenso. Nessuna condanna per scafisti e organizzazioni c… - Victoria_Wet : RT @domecaruso71: Oggi la sinistra ha insultato non solo Piantedosi ma anche il buonsenso. Nessuna condanna per scafisti e organizzazioni c… - StefaniaVaselli : RT @domecaruso71: Oggi la sinistra ha insultato non solo Piantedosi ma anche il buonsenso. Nessuna condanna per scafisti e organizzazioni c… -