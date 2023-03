(Di giovedì 9 marzo 2023) Al Consiglio Affari Interni, ci va il sottosegretario leghista Molteni. Documento di 7 paesi tra cui Germania e Olanda per Roma sui movimenti secondari. Dialogo Rutte-Meloni, l’idea di un viaggio insieme in Africa: ma Roma dimostri di poter fermare i flussi verso Nord

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : #Cutro Non ci hanno detto la verità ne’ lo faranno. E ciascuno resterà dov’è. Il ministro Piantedosi, per esempio.… - fattoquotidiano : Naufragio Crotone, Baldino (M5s) a Piantedosi: “Lei fa il parafulmine politico. Dov’è Salvini? Perché scappa come u… - PaoloDosso : RT @angela__mauro: Piantedosi dov'è? 'Non potevano scegliere un altro giorno per #Cutro?' Stupore a Bruxelles per l'assenza del ministro a… - Luce51661600 : RT @angela__mauro: Piantedosi dov'è? 'Non potevano scegliere un altro giorno per #Cutro?' Stupore a Bruxelles per l'assenza del ministro a… - angela__mauro : Piantedosi dov'è? 'Non potevano scegliere un altro giorno per #Cutro?' Stupore a Bruxelles per l'assenza del minis… -

Ci uniamo a chi, in Italia e non solo, chiede le dimissioni del ministroche, in modo ... in questi anni, quando mi chiederà'ero, voglio l'orgoglio di poterle rispondere, a testa alta: ...... è stato accompagnato negli uffici del comando di Polizia Locale,'è stato foto segnalato e ... il Pd in piazza a Santarcangelo: 'Dimissioni subito per' Verucchio, al Teatro Pazzini Sergio ...Ci uniamo a chi, in Italia e non solo, chiede le dimissioni del ministroche, in modo ... in questi anni, quando mi chiederà'ero, voglio l'orgoglio di poterle rispondere, a testa alta: ...

Piantedosi dov'è "Non potevano scegliere un altro giorno per Cutro". Stupore a Bruxelles L'HuffPost

“Non invitare il sindaco di Crotone è stato uno sgarbo istituzionale ma non tanto a me sindaco quanto alla intera cittadinanza. Il Presidente della Repubblica Mattarella è tutto un altro pianeta”. A d ...Una scritta contro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stata fatta su una parete lungo la strada che collega la statale 106 a Cutro dove oggi pomeriggio è in programma la riunione del Consigl ...