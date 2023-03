Piano di Sorrento, terminati i lavori di adeguamento della fogna pluviale (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPiano di Sorrento (Na) – Sono terminati i lavori di adeguamento della fogna pluviale in Via Mortora San Liborio, a Piano di Sorrento. La strada è stata definitivamente aperta alla normale circolazione già nella serata di martedì. Il dispositivo di viabilità ora in vigore nel centro della città, infatti, è tornato quello tradizionale. L’Assessore ai lavori Pubblici del Comune di Piano di Sorrento, l’avv. Anna Iaccarino, al termine degli interventi ha sottolineato: “Sono stati effettuati lavori di assoluta importanza, che ormai non erano più rinviabili e che, ci si augura, portino miglioramenti sotto diversi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutidi(Na) – Sonodiin Via Mortora San Liborio, adi. La strada è stata definitivamente aperta alla normale circolazione già nella serata di martedì. Il dispositivo di viabilità ora in vigore nel centrocittà, infatti, è tornato quello tradizionale. L’Assessore aiPubblici del Comune didi, l’avv. Anna Iaccarino, al termine degli interventi ha sottolineato: “Sono stati effettuatidi assoluta importanza, che ormai non erano più rinviabili e che, ci si augura, portino miglioramenti sotto diversi ...

