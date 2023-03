Piano di Sorrento, parte il progetto “Cyberbullismo: andiamoci…Piano!” (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn ciclo di incontri per parlare di bullismo e Cyberbullismo con l’obiettivo di contrastare due fenomeni molto gravi, pericolosi e di stretta attualità. A organizzarli è l’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento (Assessorato Pubblica Istruzione) che si è attivata con determinazione per proporre occasioni di confronto e riflessione su argomenti importanti che coinvolgono a diversi livelli la società civile, le famiglie, la scuola, le istituzioni. Il progetto si chiama “Cyberbullismo: andiamoci…Piano!”. In tal senso, domani venerdì 10 marzo, si terrà il primo di tre incontri nelle scuole del territorio con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Piano di Sorrento in particolare con le classi seconde e terze della scuola ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn ciclo di incontri per parlare di bullismo econ l’obiettivo di contrastare due fenomeni molto gravi, pericolosi e di stretta attualità. A organizzarli è l’Amministrazione Comunale didi(Assessorato Pubblica Istruzione) che si è attivata con determinazione per proporre occasioni di confronto e riflessione su argomenti importanti che coinvolgono a diversi livelli la società civile, le famiglie, la scuola, le istituzioni. Ilsi chiama “: andiamoci…!”. In tal senso, domani venerdì 10 marzo, si terrà il primo di tre incontri nelle scuole del territorio con gli alunni dell’Istituto Comprensivodiin particolare con le classi seconde e terze della scuola ...

