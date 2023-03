Piano anti-pandemia: Speranza indagato con Grillo e Lorenzin (Di giovedì 9 marzo 2023) Dall’inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione iniziale della pandemia emerge un nuovo filone d’indagine. Tra gli indagati ci sono i principali protagonisti della sanità pubblica degli ultimi anni: tre first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 marzo 2023) Dall’inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione iniziale dellaemerge un nuovo filone d’indagine. Tra gli indagati ci sono i principali protagonisti della sanità pubblica degli ultimi anni: tre first appeared on il manifesto.

