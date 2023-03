Pià: "Napoli è una città che vive il calcio in un modo unico, Osimhen e kvara sono determinanti" (Di giovedì 9 marzo 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", è intervenuto Inacio Pià, ex calciatore di Napoli e Atalanta, queste le sue parole: "Il cuore è diviso a metà, ma sabato farò più il tifo per il Napoli che per l'Atalanta. Gli azzurri meritano più che mai lo Scudetto e spero che possa arrivare il prima possibile. Napoli è una città che vive la gioia per il calcio come nessuna, i tifosi sono incredibili. Giocare qui è qualcosa di speciale, qualsiasi sia il tuo passato. Ogni giorno vivi emozioni uniche già solo camminando per la città, è difficile trovare questo affetto in altre piazze nel mondo. Quando sei in campo poi senti tutta la passione dello stadio, è stata una fortuna per me far parte della storia del Napoli. ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", è intervenuto Inacio Pià, ex calciatore die Atalanta, queste le sue parole: "Il cuore è diviso a metà, ma sabato farò più il tifo per ilche per l'Atalanta. Gli azzurri meritano più che mai lo Scudetto e spero che possa arrivare il prima possibile.è unachela gioia per ilcome nessuna, i tifosiincredibili. Giocare qui è qualcosa di speciale, qualsiasi sia il tuo passato. Ogni giorno vivi emozioni uniche già solo camminando per la, è difficile trovare questo affetto in altre piazze nel mondo. Quando sei in campo poi senti tutta la passione dello stadio, è stata una fortuna per me far parte della storia del. ...

