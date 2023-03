Petrolio: prezzi poco mossi, Brent a 82,7 dollari al barile (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono poco mossi in avvio di giornata i prezzi del Petrolio. Il Wti americano con consegna ad aprile registra un rialzo frazionale dello 0,05% portandosi a 76,7 dollari al barile. Stesso andamento per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Sonoin avvio di giornata idel. Il Wti americano con consegna ad aprile registra un rialzo frazionale dello 0,05% portandosi a 76,7al. Stesso andamento per ...

