Petrolio nei panetti di burro | è allarme in Svizzera

allarme per presenza di tracce di 'Mosh' nel burro svizzero. Sono stati analizzati alcuni panetti di burro messi in vendita nei supermercati svizzeri e sono state trovate tracce di 'Mosh', idrocarburi di olio minerale saturo che derivano dal Petrolio. Una constatazione di fronte alla quale gli esperti sono rimasti disorientati, visto che allo stato attuale non si conosce quali possono essere le conseguenze di queste sostanze sull'organismo umano. C'è preoccupazione e anche apprensione per la scoperta. Le ipotesi che giustificano la presenza di idrocarburi nel burro Le indagini che hanno portato al rinvenimento di oli minerali saturi nel burro sono state disposte da SRF e della Federazione romanda dei consumatori e ora si stanno formulando una serie di ipotesi utili a ...

