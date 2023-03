Pestaggio nel carcere di San Gimignano, condannate 5 guardie per torture: i poliziotti scoppiano a piangere in aula (Di giovedì 9 marzo 2023) Cinque agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di San Gimignano sono stati condannati dal tribunale di Siena per torture, falso e minaccia aggravata. Agli agenti sono state inflitte pene che vanno da cinque anni e dieci mesi a sei anni e sei mesi. Per il tribunale sono stati gli agenti a pestare un detenuto tunisino nell’ottobre 2018 durante un trasferimento in cella. Per loro il pm aveva chiesto condanne dai sei agli otto anni di carcere. Alcuni degli imputati sono scoppiati in lacrime alla lettura della sentenza, mentre uno ha urlato «Vergogna». In passato altri dieci agenti per gli stessi fatti sono stati condannati con rito abbreviato. Annuncia ricorso in appello l’avvocato Manfredi Biotti, che difende quattro dei cinque agenti condannati. «Non comprendiamo quale è stato il ragionamento dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Cinque agenti della polizia penitenziaria in servizio neldi Sansono stati condannati dal tribunale di Siena per, falso e minaccia aggravata. Agli agenti sono state inflitte pene che vanno da cinque anni e dieci mesi a sei anni e sei mesi. Per il tribunale sono stati gli agenti a pestare un detenuto tunisino nell’ottobre 2018 durante un trasferimento in cella. Per loro il pm aveva chiesto condanne dai sei agli otto anni di. Alcuni degli imputati sono scoppiati in lacrime alla lettura della sentenza, mentre uno ha urlato «Vergogna». In passato altri dieci agenti per gli stessi fatti sono stati condannati con rito abbreviato. Annuncia ricorso in appello l’avvocato Manfredi Biotti, che difende quattro dei cinque agenti condannati. «Non comprendiamo quale è stato il ragionamento dei ...

