Perugia-Reggina | probabili formazioni e dove vederla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOB1 : GdS: 'La Reggina ha smarrito le certezze. Ma a Perugia è chiamata a ritrovarle' - ilregginoit : Reggina, a Perugia senza Thiago Cionek: difesa inedita o coppia Gagliolo-Camporese - FilippoMammi : Per la rubrica #APuntadiCalcio, l'analisi del prossimo avversario della @Reggina_1914, l' @ACPerugiaCalcio #calcio - ilregginoit : Perugia-Reggina, scelto l'arbitro: fischia Ayroldi di Molfetta - teoocchiuto : @Lega_B gli arbitri della 29ª: altro giro in B per Irrati (Venezia-Brescia), Aureliano per il big match Bari-Frosin… -

Il doppio ex della sfida traè Sergio Campolo , reggino, cresciuto nel settore giovanile amaranto. Lo ha intervistato Gazzetta del Sud: ' Il problema della formazione di Inzaghi credo sia più mentale che fisico. ......30 Cremonese - Roma 2 - 1 20:45 Juventus - Torino 4 - 2 CALCIO - SERIE B 20:30 Cosenza -2 -...30 Cittadella - Brescia 0 - 0 20:30 Modena - Ascoli 0 - 1 20:30- Como 0 - 0 20:30 SPAL - ......00 AZ - FC Groningen 21:00 Sparta Rotterdam - Vitesse CALCIO - SERIE B 14:00 Benevento - Como 14:00 Cittadella - Palermo 14:00 Modena - Pisa 14:00 Parma - Südtirol 14:0014:00 ...

"La Reggina ha smarrito le certezze. Ma a Perugia è chiamata a ritrovarle", scrive la Gazzetta del Sud. Sabato.We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.