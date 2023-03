Perticone: “Non sono mai riuscito a guardare in faccia Maldini, è troppo” (Di giovedì 9 marzo 2023) Romano Perticone, ex difensore del Milan oggi al Cittadella, ha rilasciato delle dichiarazioni su Paolo Maldini: ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 marzo 2023) Romano, ex difensore del Milan oggi al Cittadella, ha rilasciato delle dichiarazioni su Paolo: ecco cosa ha detto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Perticone: “Non sono mai riuscito a guardare in faccia #Maldini, è troppo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - AntoniodeGrazi5 : @CamilloLangone Grande è il Maque': Nero d'Avola e Perticone, poco legno, non omologato - RomanoPertic1 : I profili non popolari con 3 follower e la spunta blu hanno la stessa credibilità di Perticone con la numero 10.… -