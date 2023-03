Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ste2566 : Pericolo terrorismo in Italia - Panorama ?@amendolaraf? - MarcoLimburgo : @ebreieisraele ehm...sono stati anche gentili. Una coppia di corrotti che sta trasformando una democrazia in una sq… - LiviaZecchin : @ChrisRicchiuti Questo è terrorismo.. Segni di pericolo. Indecenti. - SteMk17 : RT @FabriRossiFdI: Mentre una certa politica è impegnata a difendere la Costituzione (come se fosse in pericolo…) a Firenze, a Torino gli a… - islandofknives : @MarcoFattorini Il risultato della propaganda del @pdnetwork. Ormai ci siamo già dentro, altro che pericolo fascist… -

In questa situazione si comprende come la paura delsia balzata in cima alle ... Renzi fa volutamente confusione tra il dovere universale di salvare in mare chiunque sia in, ......dell'UE Frontex non ha fornito alle autorità italiane alcun avviso o segnalazione diper ... Per saperne di più /// BRUXELLES I Verdi belgi vogliono il Gruppo Wagner nell'elenco del...... riflette: "Il clima di oggi per alcuni profili ricorda quello del pre -". Cospito, ... Ilc'è ancora oggi, le mafie esistono e non possiamo rinunciare a uno strumento che si è ...

Pericolo terrorismo in Italia Panorama

Intervista a Ali Maisam Nazary, "ministro degli Esteri" del movimento legato al comandante Massud, figlio del leggendario "Leone": ...OVINDOLI – “Apprendiamo con rammarico della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Regione Abruzzo contro la precedente sentenza del Tar, che aveva annullato l’autorizzazio ...