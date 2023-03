"Perdo solo io? Mi vien da ridere": Antonio Conte, crisi di nervi con la giornalista (Di giovedì 9 marzo 2023) Con lo sguardo provato, ma Antonio Conte c'era in panchina col Tottenham, provando a dare la scossa a una squadra che cercava la rimonta contro il Milan. Nulla da fare purtroppo, dato che i ragazzi di Pioli hanno controllato degnamente e hanno passato il turno con lo 0-0 finale. Nel dopo gara, l'ex tecnico di Inter e Juve si è presentato ai microfoni di Prime Video, che ha trasmesso in diretta la partita tra Spurs e rossoneri e la domanda fatta dagli studi non è piaciuta all'allenatore: “L'Europa rimane ancora una volta indigesta per un super allenatore come lei. Che spiegazione si può dare?". Conte piccato: “Si parla sempre di me in Europa” La risposta di Conte è stata piccata: "Qua stiamo a parlare sempre dell'allenatore e invece servirebbe parlare delle squadre perché altrimenti diventa tutto riduttivo: quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Con lo sguardo provato, mac'era in panchina col Tottenham, provando a dare la scossa a una squadra che cercava la rimonta contro il Milan. Nulla da fare purtroppo, dato che i ragazzi di Pioli hanno controllato degnamente e hanno passato il turno con lo 0-0 finale. Nel dopo gara, l'ex tecnico di Inter e Juve si è presentato ai microfoni di Prime Video, che ha trasmesso in diretta la partita tra Spurs e rossoneri e la domanda fatta dagli studi non è piaciuta all'allenatore: “L'Europa rimane ancora una volta indigesta per un super allenatore come lei. Che spiegazione si può dare?".piccato: “Si parla sempre di me in Europa” La risposta diè stata piccata: "Qua stiamo a parlare sempre dell'allenatore e invece servirebbe parlare delle squadre perché altrimenti diventa tutto riduttivo: quando ...

