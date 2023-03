“Perché si è avvicinato a Oriana”. GF Vip 7, scoperta choc su Dal Moro: spunta un video (Di giovedì 9 marzo 2023) GF Vip 7, esplode la bomba sulla coppia formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Oriana che è, ancora una volta, finita sotto i riflettori nelle ore scorse: stavolta per colpa di alcune frasi di Edoardo Donnamaria che, secondo la modella venezuelana, vorrebbe sminuire il suo attuale momento di fragilità. Ad alzare gli scudi davanti Oriana sono stati i suoi sostenitori che, letteralmente, hanno invaso la rete con decine di messaggi lasciati sulla pagina Instagram ufficiale del programma. Scrive un’utente: “Donnamaria dovrebe aggiornare la classifica dei rosiconi, e mettersi al primo posto. Micol e Tavassi sostengono che “Ha vinto Perché eravamo entrambi in nomination, e i nostri fan hanno dovuto dividere i voti” (spoiler: non vero, avrebbe vinto ugualmente). Lo stesso Tavassi vuole metterla in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) GF Vip 7, esplode la bomba sulla coppia formata da Daniele DalMarzoli.che è, ancora una volta, finita sotto i riflettori nelle ore scorse: stavolta per colpa di alcune frasi di Edoardo Donnamaria che, secondo la modella venezuelana, vorrebbe sminuire il suo attuale momento di fragilità. Ad alzare gli scudi davantisono stati i suoi sostenitori che, letteralmente, hanno invaso la rete con decine di messaggi lasciati sulla pagina Instagram ufficiale del programma. Scrive un’utente: “Donnamaria dovrebe aggiornare la classifica dei rosiconi, e mettersi al primo posto. Micol e Tavassi sostengono che “Ha vintoeravamo entrambi in nomination, e i nostri fan hanno dovuto dividere i voti” (spoiler: non vero, avrebbe vinto ugualmente). Lo stesso Tavassi vuole metterla in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __pettirosso__ : @samumontenegro_ Non gli è mai stato tanto simpatico perché secondo me non gli piace per lei . Ma quando Daniele er… - Klaudya74316250 : @mikipivot Infatti lei stava molto male quel giorno e lui non si é mai avvicinato se non dopo le urle fuori,a nessu… - mikipivot : Qui date la colpa a lei ma dopo la puntata dove le hanno dato dell’ubriacona e della pu****a lui si è allontanato,… - unasolaparolaa : Quindi prima finge perché si è avvicinato alla finalista,poi finge perché ci ha litigato e si è isolato e vuole pas… - GiorgiaZangril2 : @O_GFVIP Comunque voi vedete come criticate Daniele perché geloso della finale,quando non vedete come il viscido di… -

