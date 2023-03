Perché Pogba non è stato convocato per Juventus-Friburgo? Motivi disciplinari: i dettagli (Di giovedì 9 marzo 2023) La Juventus è in campo in questi minuti contro il Friburgo, ma fa molto rumore l’assenza tra campo e panchina di Paul Pogba. Il centrocampista francese è appena tornato in campo dagli infortuni in serie che ne hanno viziato la stagione, ma questa volta la sua assenza non è dovuta a qualche acciacco, ma per Motivi disciplinari. Pogba paga infatti il ritardo con cui è arrivato ieri al ritiro prepartita imposto da Massimiliano Allegri per caricare la sfida di questa sera. Nonostante il pedigree del suo calciatore, l’allenatore bianconero non ha fatto sconti e ha preferito non convocare il francese per il match di Europa League. C’è da dire che, anche se fosse stato a disposizione, sarebbe stato molto difficile rivedere il transalpino in campo dal primo ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Laè in campo in questi minuti contro il, ma fa molto rumore l’assenza tra campo e panchina di Paul. Il centrocampista francese è appena tornato in campo dagli infortuni in serie che ne hanno viziato la stagione, ma questa volta la sua assenza non è dovuta a qualche acciacco, ma perpaga infatti il ritardo con cui è arrivato ieri al ritiro prepartita imposto da Massimiliano Allegri per caricare la sfida di questa sera. Nonostante il pedigree del suo calciatore, l’allenatore bianconero non ha fatto sconti e ha preferito non convocare il francese per il match di Europa League. C’è da dire che, anche se fossea disposizione, sarebbemolto difficile rivedere il transalpino in campo dal primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xxfrank35 : RT @Aricblacknwhite: Già mi stai sul cazzo perchè non convochi Pogba per un ritardo a cena, ma che mi tieni DI NUOVO Chicco in panchina io… - tist_xxxx : Poi ho letto, e spero non sia vero, che Pogba non è stato convocato perché ha fatto ritardo, allora perché è stato convocate kean ? - Valerioasr16 : Strano Ricordo prima di Roma-Juve gente che si augurava un #Pogba esultante in faccia a Mourinho tirando fuori il v… - infoitsport : Juventus, Allegri tuona su Pogba: “Ecco perché è out e quando torna” - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Allegri: '#Pogba? Perché è giusto che sia out, ma da domani torna' E Calvo: 'Sarà anche multato' ?? -