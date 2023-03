Perché ora è necessaria un’assemblea costituente. Il commento di Reina (Di giovedì 9 marzo 2023) Finito il secolo breve, sepolto il secolo dei totalitarismi, falliti comunismo e nazifascismo si guarda alla nuova frontiera, che mai potrà essere la globalizzazione o il villaggio globale, come taluni ritengono. La massificazione dell’umanità, è vero, è un tentativo ancora in essere, ma in via di esaurimento. Resta, invece, la forte presenza della “persona” umana che evoca un nuovo umanesimo. Non possono bastare le due antropologie declinate dalla presidente Meloni e dalla segretaria Schlein. C’è tanto vuoto nell’area di mezzo che va colmato. Il personalismo cattolico o laico che sia ha la sua dignità e la sua forza, di cui tener conto. La nuova destra di Meloni e il radicalismo di sinistra della Schlein ne prendano atto. È necessario avere coscienza che il cattolicesimo politico è una cultura che ha fatto la storia del nostro Paese, piaccia o non piaccia. E guarda caso, è ancora oggi ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 marzo 2023) Finito il secolo breve, sepolto il secolo dei totalitarismi, falliti comunismo e nazifascismo si guarda alla nuova frontiera, che mai potrà essere la globalizzazione o il villaggio globale, come taluni ritengono. La massificazione dell’umanità, è vero, è un tentativo ancora in essere, ma in via di esaurimento. Resta, invece, la forte presenza della “persona” umana che evoca un nuovo umanesimo. Non possono bastare le due antropologie declinate dalla presidente Meloni e dalla segretaria Schlein. C’è tanto vuoto nell’area di mezzo che va colmato. Il personalismo cattolico o laico che sia ha la sua dignità e la sua forza, di cui tener conto. La nuova destra di Meloni e il radicalismo di sinistra della Schlein ne prendano atto. È necessario avere coscienza che il cattolicesimo politico è una cultura che ha fatto la storia del nostro Paese, piaccia o non piaccia. E guarda caso, è ancora oggi ...

