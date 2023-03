Perché dovresti comprare i Btp Italia: quanto renderanno a fine anno (con questa inflazione) (Di giovedì 9 marzo 2023) Questo è il momento perfetto per comprare Btp Italiani e, se volevi investire una somma, sicuramente il loro acquisto è un’idea vincente in particolare in questo periodo storico. Scopriamo rendimento e inflazione e Perché proprio ora. I Btp Italiani vengono emessi alla loro 19esima edizione. Il titolo di Stato che da sempre rappresenta una garanzia, si posiziona sul mercato con un boom di ordini, notevolmente superiore a quelli di novembre. Si tratta di 3.6 miliardi a fronte dei 3.2 dei mesi precedenti. Buoni del tesoro poliennale (ilovetrading.it)I risparmiatori che vogliono accaparrarsi questa opportunità ora vivono un momento prezioso Perché non solo sono state aperte le emissioni ma è previsto un 8% garantito, ulteriore, a coloro che li deterranno ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 9 marzo 2023) Questo è il momento perfetto perBtpni e, se volevi investire una somma, sicuramente il loro acquisto è un’idea vincente in particolare in questo periodo storico. Scopriamo rendimento eproprio ora. I Btpni vengono emessi alla loro 19esima edizione. Il titolo di Stato che da sempre rappresenta una garanzia, si posiziona sul mercato con un boom di ordini, notevolmente superiore a quelli di novembre. Si tratta di 3.6 miliardi a fronte dei 3.2 dei mesi precedenti. Buoni del tesoro poliennale (ilovetrading.it)I risparmiatori che vogliono accaparrarsiopportunità ora vivono un momento preziosonon solo sono state aperte le emissioni ma è previsto un 8% garantito, ulteriore, a coloro che li deterr...

